Arsenal, Willian rivela: «Non andrò via fin quando non vincerò un titolo»

Il brasiliano Willian ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia dell’Arsenal

Willian, esterno brasiliano dell’Arsenal, in una intervista ai canali ufficiali del club londinese svelando i suoi piani per il futuro.

«Voglio rimanere all’Arsenal, ho un contratto e non me andrò prima di aver vinto un trofeo. Ho altri due anni di contratto, voglio conquistare qualcosa e poi tornare in Nazionale. Farò del mio meglio per riuscirci. Futuro il MLS? Per ora non penso di lasciare l’Europa, ma uno dei miei obiettivi è di giocare in America ad un certo punto della mia carriera. Poi voglio diventare un agente. Mi sto preparando per questa professione, ho già iniziato a lavorarci e a studiare. Amo il calcio e voglio restare nel mondo dello sport, voglio fare un lavoro in questo settore, ma di sicuro non voglio diventare un manager o un allenatore».