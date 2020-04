Arthur: «L’interesse dell’Inter mi inorgoglisce ma non voglio andare via dal Barça»

Il centrocampista del Barcellona Arthur respinge le voci di mercato che lo vedevano vicino all’Inter. Le parole del brasiliano

L’affare Lautaro Martinez al Barcellona può coinvolgere tanti giocatori, visto che i blaugrana vorrebbero abbassare la clausola da 111 milioni con qualche contropartita. Ma sicuramente non coinvolgerà Arthur. Il centrocampista blaugrana, come sottolinea alla Gazzetta, non intende lasciare la Spagna.

«Per qualsiasi giocatore è motivo d’orgoglio che il proprio nome venga accostato a quello di un club tanto importante e riconosciuto a livello mondiale come l’Inter, un club con un grande allenatore e una rosa impressionante. Detto questo, però, i pensieri che ho in testa ora sono solo per il Barcellona: mi trovo molto bene tanto nella squadra come in città e sinceramente continuo a vedermi vestito di blaugrana ancora per tanti anni»