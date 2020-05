Arthur Juve, il brasiliano si allena con le riserve: indizio di mercato?

Calciomercato Juve: Pjanic è tentato da giocare con Messi mentre Arthur si allena con le riserve del Barcellona

Lo scambio tra Miralem Pjanic e Arthur Melo è più vicino. Come sottolinea Tuttosport il bosniaco avrebbe detto già sì al Barcellona, tra gli altri motivi per avere la possibilità di giocare insieme a Leo Messi.

Meno convinto del cambio di maglia parrebbe il brasiliano, che tuttavia non rientra nei piani di Setien e in questi giorni si sta allenando del gruppo dei non titolari. Le due società vogliono chiudere valutando entrambi 60 milioni di euro per mettere a bilancio due importanti plusvalenze.