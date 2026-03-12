Arthur svela a sorpresa: «Il mio desiderio è restare al Grêmio ma ho un contratto con la Juventus». La rivelazione

Arthur, centrocampista della Juve, svela : «Il mio desiderio è restare al Grêmio ma ho un contratto con la Juventus»

Il futuro del centrocampista brasiliano resta uno dei temi più discussi tra Torino e Porto Alegre, con il giocatore che ha scelto di fare chiarezza attraverso un’intervista concessa a Ge Globo. Arthur ha ribadito il forte legame affettivo con la sua terra d’origine, ma allo stesso tempo ha ricordato l’esistenza di obblighi contrattuali che lo legano alla Juventus. Il nodo relativo al suo destino torna così al centro del dibattito, anche perché il giocatore non ha nascosto il desiderio di dare continuità all’esperienza in patria.

Nel corso dell’intervista, Arthur ha spiegato la situazione in modo diretto e trasparente: «Il mio desiderio è restare al Grêmio. L’ho già detto diverse volte, è casa mia. Ma ovviamente ho un contratto con la Juventus. L’accordo iniziale tra Juventus e Grêmio prevede che io resti fino a giugno e poi torni. Per il momento sarà così, perché abbiamo un contratto». Le sue parole confermano che il prestito terminerà al termine della stagione brasiliana, imponendo un rientro momentaneo alla base bianconera prima di eventuali nuove valutazioni.

Nonostante le voci di mercato che continuano a circolare, il centrocampista preferisce concentrarsi sul campo, rimandando ogni decisione ai prossimi mesi. Il futuro dipenderà dalla volontà dei due club di sedersi a un tavolo per discutere un trasferimento definitivo, come lo stesso Arthur ha aggiunto: «Riguardo all’interesse di altri club non so se ci sia stato, perché sono concentrato sul Grêmio fino a giugno; indipendentemente da tutto voglio dare il massimo. Sul restare o meno non posso dire nulla, perché non dipende solo da me: ho un contratto con il Grêmio e con la Juventus. Questo contratto verrà rispettato, ma dopo non sappiamo cosa succederà: dovremo parlarne. Ovviamente, se la Juventus aprirà a queste trattative, tutti sanno che il mio desiderio è restare». La sua permanenza in Brasile dipenderà dunque da un accordo economico tra le parti, una trattativa complessa ma resa più concreta dalla volontà del giocatore di non fare ritorno in Europa.