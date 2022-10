Ascoli, Bucchi: «Meritavamo di vincere, ma ora guardiamo avanti»

Cristian Bucchi, allenatore dell’Ascoli, ha parlato dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Sampdoria ai rigori

(Alessio Eremita dallo stadio Ferraris) – Cristian Bucchi, allenatore dell’Ascoli, ha parlato dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Sampdoria.

SCONFITTA – «Ce l’hanno fatta credere fino alla fine. Eravamo in vantaggio al 118′, poi al quinto rigore. Del nostro ci abbiamo messo, poi sappiamo che i rigori tolgono qualità. C’è rammarico per la partita che abbiamo fatto, non ci siamo persi d’animo dopo lo svantaggio e meritavamo la vittoria. Non abbiamo superato il turno, ma vogliamo ricordare questa prestazione. Togliamo la Coppa Italia e la Sampdoria dalla testa. Ora riavvolgiamo il nastro e pensiamo alla prossima gara».

CONTINUITA’ – «A Bari abbiamo fatto una grandissima partita, oggi era importante dare seguito a quella prestazione. Chi ha giocato meno ha disputato una gara solidale, gli errori ci possono stare. Ma il segreto è aiutarsi. Giocare contro la Sampdoria è un’opportunità per farsi vedere, sono contento di chi è sceso in campo».

