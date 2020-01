Ashley Young si presenta: «Sono venuto qui per vincere»

Ashley Young ha rilasciato le prime parole da giocatore dell’Inter: «E’ stata una bellissima giornata oggi per me»

Dopo l’annuncio ufficiale Ashley Young ha parlato a InterTv rilasciando le prime frasi da nuovo giocatore nerazzurro. Ecco cosa ha detto l’esterno inglese.

«È stata una bellissima giornata oggi per me, grazie per il benvenuto. E’ una sensazione fantastica, sono contento di far parte di questa famiglia nerazzurra. Paul Ince? E’ stato un giocatore straordinario, una leggenda. Sarei felice se potessi seguire le sue tracce. Il mio messaggio per i tifosi è che vinceremo ancora, sono qui per questo. Ci sono tutti i presupposti per fare bene, speriamo di rendere felici i tifosi»