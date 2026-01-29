Asllani Besiktas, il centrocampista dell’Inter saluta il Torino, il giovane talento è già diretto in Turchia per iniziare la nuova avventura, vediamo i dettagli del trasferimento

«Abbiamo raggiunto un accordo con Inter, Torino e Asllani». Ad annunciarlo è stato direttamente il presidente del Besiktas Serdal Adalı, che ha posto così fine alla girandola di rumors e indiscrezioni che si susseguivano da tempo sul futuro del giocatore, confermando definitivamente la chiusura della trattativa. È durata appena sei mesi l’esperienza di Kristjan Asllani con la maglia del Torino. Proprio in questi istanti il centrocampista albanese – dopo aver posto il veto su una serie di destinazioni – è partito con un volo di linea diretto in Turchia per inaugurare una nuova pagina della sua carriera.

In mattinata l’Inter (proprietaria del cartellino) aveva infatti imbastito una serie di nuovi contatti con il Besiktas, limando poi nell’arco della giornata tutti i dettagli del caso su formula e cifre. Asllani si trasferisce sulle rive del Bosforo in prestito con diritto di riscatto (ancora da capire i particolari), con la speranza di potersi rilanciare dopo la fallimentare esperienza in Piemonte.

Arrivato al Torino gli ultimi giorni di agosto 2025 con la speranza di ritagliarsi quello spazio che l’Inter non poteva garantirgli, il classe 2002 non ha tenuto fede alle aspettative. Tra i (pochi) alti e i (numerosi) bassi il giocatore non è riuscito a guadagnarsi un posto nelle rotazioni di Baroni, scivolando fuori dal progetto tecnico. A prendere il suo posto (in attesa che il Toro ufficializzi il colpo Prati), era stato Emirhan İlkhan: un giovane turco, nato – ironia del destino – proprio a Istanbul, la città dove Asllani spera ora di far sbocciare una volta per tutte le sue indubbie qualità. L’avventura al Besiktas sta per iniziare.

