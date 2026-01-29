Connect with us

Carboni Parma, è ufficiale! Ecco il comunicato dei ducali con i dettagli sull’operazione

Carboni Parma, ufficiale l’accordo con l’Inter, diffuso il comunicato con tutti i dettagli dell’operazione

Il Parma ha ufficializzato l’intesa con l’Inter per il trasferimento di Franco Ezequiel Carboni, che approda in gialloblù con la formula del prestito e diritto di opzione

COMUNICATO Parma Calcio annuncia di aver raggiunto l’accordo con Football Club Internazionale Milano per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di opzione del calciatore Franco Ezequiel Carboni.

Dopo essere cresciuto nel Settore Giovanile del Club Atlético Lanús e del Catania FC, Franco Ezequiel, nato a Buenos Aires (Argentina) il 4 aprile 2003, diventa un calciatore nerazzurro nel gennaio 2020. Comincia nel Settore Giovanile, si consolida con la vittoria del campionato Primavera nel 2021/22, disputando anche delle presenze in Youth League. Poi il trasferimento al Cagliari, con cui esordisce in Serie B, il debutto in Serie A con il Monza nel match con il Milan, il ritorno in Serie B alla Ternana, dove realizzerà il suo primo gol da professionista. Poi l’approdo al Venezia, nel campionato scorso, in Serie A. Da questa stagione, invece, ha raccolto 19 presenze (di cui 2 in Coppa Italia) con la maglia dell’Empoli, in Serie B.

Benvenuto in gialloblu, Franco Ezequiel!”.

