Assalto dalla Spagna per Lautaro. Inter, che fai?

Sul giocatore argentino, oltre al Barcellona, si è fatto avanti anche il Real Madrid. L’Inter cerca l’intesa sul rinnovo.

C’era da aspettarselo. Con una stagione giocata così, Lautaro Martinez ha attirato su di sè l’attenzione delle due big spagnole. I 16 gol stagionali sono un certificato di maturazione di un giocatore ormai imprescindibile per Conte e l’Inter.

Ma il rischio di perderlo c’è eccome. Come riportato da Tmw I nerazzurri stanno lavorando per cercare un’intesa sul rinnovo. Le richieste dell’entourage del giocatore sono però troppo alte per Marotta e Ausilio: 8 milioni l’anno. Inoltre la dirigenza dell’Inter vorrebbe cancellargli la clausola rescissoria che ad oggi è fissata a 111 milioni e che a luglio si attiverà. Le due parti nel frattempo trattano il rinnovo, ma dalla Spagna preparano l’assalto.