Asse Sampdoria Salernitana, ai granata piace Bonazzoli: Caprari l’alternativa

Calciomercato Salernitana: i granata guardano in casa Sampdoria per rinforzare l’attacco. L’obiettivo numero uno è Federico Bonazzoli

La Salernitana non molla Federico Bonazzoli. È lui la prima scelte per l’attacco, in alternativa piace anche Gianluca Caprari. Nessun interesse invece per Antonino La Gumina, proposto dalla Sampdoria.

L’attaccante, di rientro dal prestito infruttuoso al Torino, ha preso tempo per riflettere sul suo futuro, come rivela Tuttosport. Da un lato alla Salernitana sarebbe certo di un posto da titolare inamovibile, però avrebbe il peso dell’obiettivo salvezza sulle spalle. Dalla sua risposta dipenderanno molti intrecci di mercato.