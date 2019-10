Assemblea dei Soci Inter, parla Zhang: «Stiamo lavorando per tornare al vertice mondiale»

Steven Zhang ha tenuto un lungo discorso durante l’assemblea dei soci dell’Inter: ecco le dichiarazioni del numero uno nerazzurro

La dirigenza dell’Inter è riunita a Palazzo Parigi per l’Assemblea dei Soci. Steven Zhang, prima di rispondere alle domande dei giornalisti, ha tenuto un lungo discorso ripercorrendo i successi ottenuti dal club.

FUTURO – «Oggi siamo qui per costruire un club solido sulle fondamenta poste tre anni fa. Lavoriamo per il lungo periodo ancora oggi e guardiamo a questo club da un punto di vista completamente diverso perché la situazione è completamente diversa rispetto al 2016 e con gli sforzi di ognuno di noi il club ha cambiato destino. La nuova Inter è mondiale, innovativa, dà prova di sé sul campo. Vince e diverte i nostri tifosi. L’Inter è molto più innovativa di tre anni fa, per far sì che sia ancora più innovativa dobbiamo fare attenzione ai nostri tifosi».

OBIETTIVI – «La scorsa stagione abbiamo centrato per la seconda volta di fila la Champions, questo dimostra che stiamo costruendo le fondamenta per competere al massimo. Dopo otto anni senza Champions abbiamo dimostrato di poter disputare partite bellissime come contro Tottenham e Barcellona dando entusiasmo ai nostri fan. Vogliamo gareggiare a questo livello. In Serie A ci siamo qualificati in Champions con la possibilità di competere al massimo. Siamo tra i più forti al mondo nel settore giovanile e abbiamo contribuito con i nostri giocatori a rafforzare la Nazionale e il panorama calcistico italiano. La nostra squadra femminile si è qualificata per la Serie A e sarà rafforzata anche in futuro. Abbiamo preso una decisione molto importante: reclutare uno degli allenatori più importanti al mondo, Antonio Conte che ha l’ambizione di continuare a vincere ai massimi livelli e questo con il nostro supporto potrà solo rendere più grande la società e la squadra. In estate abbiamo realizzato gli acquisti più onerosi dei cento anni di storia. Il nostro gruppo è unito e solido e in questo è stato cruciale anche il ritorno di Gabriele Oriali»

CRESCITA – «La nostra crescita continua anche in ambito digitale con Inter Media, siamo il club più conosciuto in Cina sulle piattaforme social. Il club ha avviato diverse campagne rappresentando lo stile italiano nel comunicare con le nuove generazioni. Le nostre campagne tendono a presentare uno stile italiano a pubblici di tutto il mondo. Abbiamo presentato la campagna BUU contro la discriminazione e il razzismo. L’avvio di stagione è stato entusiasmante ma dobbiamo avere pazienza perché al successo non si arriva in un giorno, ci vogliono tempi lunghi. In tre anni abbiamo creato la base per competere ai massimi livelli e crediamo di star realizzando un club di successo. Forza Inter sempre»