Assist Fantacalcio 38 giornata del campionato di Serie A 2017-18, diamo uno sguardo a chi ha preso il fatidico +1 in questa settimana

Assist Fantacalcio per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2017-18. Volete sapere se un giocatore della vostra squadra ha preso il famigerato +1 per gli assist? Siete alla ricerca di punti in più per capire se questa settimana il vostro Fantacalcio è andato bene o meno? Allora siete nel posto giusto, perché andiamo adesso a vedere quali sono stati i giocatori a essersi guadagnati quel punto vitale per le leghe. Ricordiamo che questa rubrica è associata con www.fantaclub.it.

Juventus 2-1 Verona

1-0 Nicolas respinge, Rugani segna: no assist.

2-0 Punizione di Pjanic: no assist.

2-1 Romulo passa in mezzo, Cerci è in agguato e anticipa tutti: assist di Romulo.

Genoa 1-2 Torino

0-1 Belotti da sinistra passa in mezzo, Falque non sbaglia: assist di Belotti.

0-2 Cross di Ansaldi, Baselli insacca: assist di Ansaldi.

1-2 Pandev segna dopo un rimpallo: no assist.

Chievo 1-0 Benevento

1-0 Inglese fa gol dopo un respinta di Puggioni: no assist.

Cagliari 1-0 Atalanta

1-0 Corner di Cigarini, Ceppitelli salta di testa e segna: assist di Cigarini da fermo.

Milan 5-1 Fiorentina

0-1 Chiesa taglia in verticale, Simeone raccoglie e beffa il portiere: assist di Chiesa.

1-1 Punizione di Calhanoglu: no assist.

2-1 Traversone di Calhanoglu, Cutrone segna di testa: assist di Calhanoglu.

3-1 Kalinic segna dopo una corta respinta: no assist.

4-1 Filtrante di Calhanoglu, Cutrone batte Dragowski: assist di Calhanoglu.

5-1 Azione personale di Bonaventura: no assist.

Napoli 2-1 Crotone

1-0 Cross di Insigne, di testa segna Milik: assist di Insigne.

2-0 Ancora cross di Insigne, stavolta è Callejon a ribadire in gol: assist di Insigne.

2-1 Martella passa a Tumminello, stop e conclusione in rete: assist di Martella.

Spal 3-1 Sampdoria

1-0 Rigore di Antenucci: no assist.

2-0 Cross di Viviani, Grassi anticipa tutti e segna: assist di Viviani.

3-0 Antenucci salta l’uomo e batte Belec: no assist.

3-1 Lob di Capezzi, Kownacki fa un golazo al volo: assist di Capezzi.

Udinese 1-0 Bologna

1-0 Barak dà a Fofana in area, tiro e gol: assist di Barak.

Lazio 2-3 Inter

1-0 Autogol di Perisic: no assist.

1-1 D’Ambrosio segna dopo una respinta: no assist.

2-1 Lulic in verticale, Anderson raccoglie e segna: assist di Lulic.

2-2 Rigore di Icardi: no assist.

2-3 Corner di Brozovic, Vecino segna di testa: assist di Brozovic da fermo.

Sassuolo 0-1 Roma

0-1 Autogol di Pegolo: no assist.