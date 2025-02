Premier League, questa sera Aston Villa Liverpool: i Reds ancora imbattuti in trasferta cercano la fuga, Emery si affida ai nuovi

Aston Villa Liverpool, oggi l’anticipo della 29ª giornata: i Reds cercano la fuga e fuori casa sono ancora imbattuti, Emery si affida ai nuovi

Questa sera la Premier League presenta un antipasto della 29ª giornata, programmata per il finesettimana del 9 e 10 marzo, tra Aston Villa Liverpool. Con i Reds impegnati nella finale di Coppa di Lega, la lega ha deciso di anticipare a oggi lo scontro contro i Claret and blue.

Un’occasione per la squadra di Slot di dare il colpo decisivo e andare via in fuga solitaria sulle inseguitrici: al momento il vantaggio sull’Arsenal è di 7 punti e in caso di vittoria a Birmingham può salire a 10. Salah e compagni sono ancora imbattuti in trasferta in questa stagione, ma la sfida con il Villa non sarà così semplice: da una parte la squadra è in lieve flessione, come si è visto nel derby con l’Everton e nel secondo tempo con il Wolverhampton e dall’altra parte la squadra di Emery lotta per il quarto posto che vale la Champions e si è molto rinforzata a gennaio, con gli arrivi di Rashford, Disasi, Asensio e Malen.