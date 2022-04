Aston Villa, Gerrard sogna il doppio colpo dalla Spagna?

La squadra di Steven Gerrard lavora su un doppio colpo dalla spagna: da una parte la conferma di Coutinho, dall’altra Suarez a parametro zero

L’Aston Villa scatenato in vista della prossima finestra di mercato. La squadra, tra le più interessanti della stagione, ha infatti trovato due pedine pronte ad essere consegnate a Steven Gerrard.

Il primo tassello è la riconferma di Coutinho, ma per farlo i dirigenti del Villa sperano in uno sconto sui 40 milioni di riscatto. Dall’altra parte, come riporta il Birmingham Mail, il club sogna l’arrivo di Suarez. L’attaccante uruguaiano andrà in scadenza il 30 giugno e su di lui ci sono anche delle voci americane dell’Inter Miami