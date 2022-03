Uruguay, Suarez rende omaggio al Cile: «Una squadra che ha fatto la storia»

L’attaccante dell’Uruguay Suarez ha reso omaggio al Cile, Nazionale che non andrà al Mondiale

Luis Suarez, attaccante dell’Uruguay e dell’Atletico Madrid, al termine della partita contro il Cile, che ha segnato la mancata qualificazione della Roja al prossimo Mondiale, ha reso omaggio alla Generacion Dorada dei rivali.

LE PAROLE – «È sorprendente che il Cile non si sia qualificato ma i tifosi dovrebbero essere riconoscenti. Questa squadra ha fatto la storia, ora dovranno lavorare per non fallire la prossima volta».