Astori entra nella Hall of Fame della Fiorentina

Davide Astori, indimenticabile capitano della Fiorentina, entra nella Hall of Fame della storia della società viola

Da questa sera la Fiorentina accoglie ufficialmente il suo indimenticabile capitano Davide Astori nella Hall of Fame viola. Si è celebrata con una serata speciale l’ingresso di Astori nella Hall of fame della Fiorentina, un evento giunto alla sua settima edizione e tenutosi presso l’auditorium Cosimo Ridolfi di Firenze.

Al momento della celebrazione sul palco erano presenti Renato e Anna, i genitori di Davide, che insieme al vice-presidente Salica, il tecnico Pioli e capitan Pezzella si sono sciolti in lacrime per il video-tributo in ricordo del calciatore scomparso tragicamente. Questi ultimi hanno successivamente consegnato ai genitori di Astori la statuetta e il certificato che suggella l’ingresso di Astori nella Hall of Fame viola e da quest’anno ne sono entrati a far parte anche Enrico Albertosi, Ottavio Baccani, Daniel Bertoni, Gigi Boni, Giancarlo Galdiolo, Mario Maraschi e Claudio Ranieri.