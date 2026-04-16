Atalanta, le ambizioni europee della Dea passano dalla capitale: verso le sfide chiave contro Roma e Lazio. Il punto sulla squadra di Palladino

L’Atalanta si prepara ad affrontare uno degli appuntamenti più delicati della stagione, con due sfide fondamentali che potrebbero determinare il futuro europeo della squadra. Il calendario propone un doppio incrocio contro le formazioni capitoline, prima con la Roma in Serie A, seguita dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio a Bergamo, fissata per il 22 aprile.

Scontro diretto in campionato: Roma-Atalanta

In Serie A, la classifica è estremamente fluida. Attualmente, l’Atalanta occupa il settimo posto con 53 punti, a soli 4 punti dalla Roma (sesta a 57). Un successo contro i giallorossi permetterebbe agli orobici di ridurre il distacco a un solo punto, con il vantaggio negli scontri diretti a favore dopo la vittoria dell’andata. Un pareggio manterrebbe la distanza invariata, mentre una sconfitta rischierebbe di compromettere seriamente le ambizioni di qualificazione, con un divario di 7 punti, che sarebbe difficile da colmare.

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Coppa Italia: la possibilità di un accesso diretto all’Europa

In parallelo al campionato, c’è la Coppa Italia. Un eventuale passaggio in finale, dove l’Atalanta affronterebbe Como o Inter, potrebbe garantire l’accesso diretto all’Europa League. Tuttavia, una sconfitta in finale, combinata a un settimo posto in Serie A, lascerebbe i bergamaschi a lottare per un posto in Conference League.

Le scelte tattiche di mister Palladino

Per affrontare l’Olimpico, mister Palladino potrebbe optare per il 3-4-2-1, recuperando Scamacca, mentre i recuperi di Hien e Sulemana restano difficili. In attacco, il ballottaggio tra Scamacca e Krstovic sarà fondamentale, così come la scelta di chi affiancherà la punta, con Zalewski e De Ketelaere pronti a giocare sulla trequarti. I tifosi al seguito saranno pochi, con le limitazioni imposte dalla Dea Card che frenano la partecipazione alla trasferta a Roma.

L’Atalanta di Palladino è chiamata a una doppia impresa, con la speranza di continuare a lottare per l’Europa sia in campionato che in Coppa Italia.