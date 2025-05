Atalanta, colletta per una statua alta tre metri per ricordare la vittoria dell'Europa League. Il comunicato - Calcio News 24

Atalanta, colletta in tutti i settori dello stadio per costruire una statua alta 3 metri in memoria della vittoria in Coppa UEFA. Il comunicato

L’impresa di Dublino deve essere ricordata e tramandata non solo a suon di racconti, ma anche addirittura con una vera e propria statua. I gruppi della Nord, Sud e l’associazione ATA hanno stilato un comunicato su questa iniziativa per l’Atalanta.

IL COMUNICATO – A distanza di un anno esatto dalla storica notte di Dublino, annunciamo l’inizio di un progetto che coinvolgerà tutto il popolo atalantino nella realizzazione nei pressi dello stadio di un’opera senza precedenti: UNA STATUA DI MARMO ALTA 3 METRI DEDICATA ALLA VITTORIA DELL’EUROPA LEAGUE A CHI L’HA SOGNATA MA NON HA POTUTO VEDERLA. La partita di domenica contro il Parma darà il via ad una serie di iniziative per finanziare i lavori, a cui tutta la tifoseria dovrà partecipare. Sarà infatti organizzata una colletta in tutti i settori dello stadio e in particolare Curva Nord, Curva Sud e Tribuna Rinascimento saranno protagoniste di tre diverse