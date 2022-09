Atalanta, De Roon: «Vincere se sbagli l’ultimo passaggio è difficile»

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato dopo il pareggio dei nerazzurri contro la Cremonese

Marten De Roon ha parlato a Sky Sport dopo Atalanta-Cremonese.

LE PAROLE – «Peccato per il pareggio perché arrivato in casa contro una neopromossa. Dovevamo vincere, abbiamo rischiato poco e dominato. Siamo arrivati spesso là davanti, ma ci è mancato l’ultimo passaggio e in queste condizioni fare gol è difficile. Siamo riusciti a trovare i gol con palla inattiva, uno annullato giustamente, ma peccato per la rete subita».