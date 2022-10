Atalanta, Ederson altalenante per colpa del nuovo ruolo da trequartista?

Il centrocampista dell’Atalanta Ederson è autore di una partenza assai graduale, considerando anche il ruolo che sta ricoprendo

Come sta andando Ederson in questi primi mesi con l’Atalanta? Le potenzialità sono ben presenti e risultano anche decisive, ma è chiaro che le ultime uscite siano state poco incisive rispetto a quello che poteva effettivamente dare. L’infortunio ha influito, ma i limiti sono da attribuire al ruolo.

Il centrocampista brasiliano risulta a tutti gli effetti un giocatore che sa costruire gioco, ma si è dimostrato molto più performante quando deve fare il cosiddetto lavoro sporco in mediana. Se contro la Roma ha fatto un lavoro straordinario bloccando gli attacchi avversari, dall’altra parte in contesti dove doveva eseguire un compito più offensivo ha fatto molta fatica.

Il campionato è ancora lungo, Ederson può migliorare anche in quella posizione, ma all’attacco dell’Atalanta serve dinamicità e qualità, così come in mediana (escludendo il duo Koopmeiners De Roon) occorre un giocatore come il numero 13 nerazzurro.