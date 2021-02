Atalanta, emergenza in difesa in vista della Sampdoria: le ultime

L’Atalanta ha ripreso subito ad allenarsi in vista della prossima sfida di campionato contro la Sampdoria: pronto il sostituto di Djimsiti

L’Atalanta ha ripreso subito gli allenamenti per lasciarsi alle spalle la bruciante sconfitta di Champions League contro il Real Madrid e prepararsi al meglio in vista della gara in trasferta con la Sampdoria. Pesa l’assenza per squalifica di Berat Djimsiti, perno della difesa nerazzurra.

Il tecnico Gian Piero Gasperini potrà, però, contare sull’esperienza di José Palomino al fianco dei soliti Romero e Toloi.