Fiorentina, dubbi sugli esterni d’attacco per Italiano: le ultime

Dubbi in attacco per la Fiorentina di Vincenzo Italiano per la sfida contro l’Atalanta, in dubbio Nico Gonzalez e Sottil.

Il tecnico della Fiorentina potrebbe avere a disposizione l’argentino, andato in Nazionale senza giocare, ma Sottil si è allenato a parte e potrebbe anche non partire per Bergamo. In ogni in avanti il tecnico studia l’opzione con Kouamé spostato a destra e Ikoné a sinistra con uno tra Cabral e Jovic in mezzo all’attacco. Lo scrive il Corriere dello Sport.