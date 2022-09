Fiorentina, per Italiano rebus in attacco: è casting a tre

Domenica la sfida all’Atalanta per la Fiorentina e per Italiano c’è il rebus in attacco: Cabral, Jovic o Kouamé, chi sarà il centravanti viola?

Domenica la sfida all’Atalanta per la Fiorentina e per Italiano c’è il rebus in attacco: Cabral, Jovic o Kouamé, chi sarà il centravanti viola?

Aspetto tattico e psicologico, condizione atletica, energie e potenzialità. Tutte situazioni da osservare bene, i dubbi sono su Cabral e Kouamé, ma la carta del tecnico potrebbe essere il rilancio del serbo. Lo scrive il Corriere dello Sport.