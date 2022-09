Fiorentina, Italiano studia una variazione tattica: le ultime

Dubbi tattici e nuove idee per Vincenzo Italiano con la sua Fiorentina che potrebbe tornare con una sorpresa al rientro dalla sosta

Secondo quanto riportato da La Nazione, il tecnico potrebbe mettere Mandragora e Amrabat a protezione della difesa e a far da diga in mezzo. Il tutto avanzando leggermente in avanti Barak per una sorta di 4-2-3-1.