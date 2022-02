Atalanta, Gasperini fa la conta degli attaccanti per la sfida alla Fiorentina

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Atalanta nella sfida contro l’Olympiacos ha perso anche Muriel, ora Gasperini fa la conta degli attaccanti in vista della sfida contro la Fiorentina

L’Atalanta riesce a strappare un’importante vittoria in rimonta contro l’Olympiacos in Europa League. La Dea, però, perde i pezzi e anche Muriel è uscito per un problema muscolare.

Gasperini fa la conta degli attaccanti in vista della sfida contro la Fiorentina. Gli unici disponibili sono Mihaila e Boga. Probabile dunque la possibilità di vedere un falso nove. Pessina o Pasalic e Malinovsky alle spalle di Boga.