Atalanta, Gasperini: «Non vinceremo la Champions. Ma non è sicuro»

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole alla rosea:

«Il Papu si allena giocando, può fare tre partite di fila. Gli allenamenti non gli vanno troppo a genio. Ilicic invece quest’anno ha deciso di massacrarsi a Zingonia. Non so chi l’abbia convinto. Il merito non è mio. Ora è più forte, più resistente e recupera prima».

CONDIZIONE – «L’ho detto: ci siamo fermati nel nostro momento migliore, al culmine dell’entusiasmo. In campionato abbiamo tutto da perdere, ma andiamo avanti».

ROMA – «È un’ottima squadra e mi piace Fonseca. Ma nei due scontri diretti abbiamo dimostrato di essere più forti. Io non guardo la Roma, ma l’Inter che sta davanti».

CHAMPIONS – «Non vinceremo la Champions. Ma non è sicuro».