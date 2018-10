Atalanta, Gasperini: «Abbiamo avuto un black out, ma siamo ripartiti»

Le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini al termine della vittoria contro il Parma nel primo anticipo della 10^ giornata

Seconda vittoria consecutiva per l’Atalanta che, dopo aver battuto il Chievo nello scorso turno di campionato, ha strapazzato in casa il Parma per 3-0. Al termine della gara il tecnico della formazione bergamasca Gian Piero Gasperini ha commentato, ai microfoni di Sky Sport, il successo contro gli emiliani ammettendo: «Le gare sono tutte difficili e oggi c’è voluta un po’ di pazienza per sbloccare la partita, poi, però, è andato tutto bene. Segnare non ha mai rappresentato un problema per questa squadra, abbiamo avuto un black out dopo l’eliminazione in Europa League, ma adesso siamo ripartiti dalle certezze come Ilicic, fattore che aiuterà anche i nuovi acquisti».

L’allenatore della Dea ha poi proseguito spiegando: «Ilicic è un giocatore fondamentale per la squadra, ha avuto un po’ di problemi a livello fisico ed una volta rientrato aveva quasi timore anche ad allenarsi, un’esperienza che lo ha segnato ma è tornato più forte di prima. Ora che è tornato a disposizione ho l’opportunità di poterlo alternare con Gomez centralmente, con loro due creiamo tanto in avanti. Papu sottotono? Ha sbagliato alcune cose che tecnicamente non sbaglia mai, il pubblico forse era più stupito che altro. Questo ruolo gli allunga la carriera, non ha fatto male oggi ma ha sbagliato tanto tecnicamente».