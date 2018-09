Atalanta in ansia: infortunio per Gomez, potrebbe saltare il Milan

Il fantasista dell’Atalanta Gomez ha lasciato il campo anzitempo contro la Spal e potrebbe essere in dubbio per la gara di domenica contro il Milan

L’Atalanta non ha iniziato al meglio questa nuova stagione. Prima la clamorosa eliminazione dall’Europa League ai rigori contro il Copenaghen e, adesso, i 4 punti in campionato in altrettante partite non stanno facendo sorridere i tifosi nerazzurri. La squadra di Gasperini, ad esclusione del match contro il Frosinone, non sembra essere quella della scorsa stagione e adesso bisogna immediatamente cambiare marcia già contro il Milan, nella prossima gara di Serie A. A San Siro, però, potrebbe esserci un grande assente tra le fila della Dea: Alejandro Gomez.

Il Papu, ieri nella sfida contro la Spal persa 2-0 dai bergamaschi, è uscito dieci minuti prima dal campo dopo aver rimediato una contusione al quadricipite. Il giocatore, nonostante il problema fisico, ha voluto rassicurare i tifosi affermando di poter prendere parte alla gara con il Milan, ma le sue condizioni restano da valutare. Tegola, dunque, per il tecnico Gasperini che potrebbe dover rinunciare ad uno dei suoi uomini migliori in un momento così delicato.