Spal-Atalanta: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Spal-Atalanta: probabili formazioni e pre-partita

Nella Spal sono in dubbio Costa e Schiattarella e, infatti, quest’ultimo potrebbe essere sostituito da Valdifiori. In difesa ballottaggio tra Djourou e Felipe, mentre in attacco saranno confermati Antenucci e Petagna, con Paloschi che si accomoderà in panchina. In casa Atalanta, ballottaggio in porta tra Berisha e Gollini, mentre non dovrebbero esserci sorprese nel pacchetto difensivo. Sulle fasce agiranno Hateboer e Gosens, mentre davanti ci saranno Gomez e Zapata. Pasalic, invece, è in vantaggio su Rigoni per agire dietro le punte, mentre Ilicic, che torna tra i convocati, inizierà dalla panchina.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Djourou; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. All. Semplici.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata. All. Gasperini.

Spal-Atalanta: i precedenti del match

La Spal, al rientro dalla sosta per le Nazionali, affronterà l’Atalanta di Gasperini. Gli uomini di Semplici, reduci dalla sconfitta per 1-0 contro il Toro, nell’ultima di Serie A, oltre alle proprie qualità, potranno affidarsi anche ai numeri e alla storia di questa sfida. In 27 precedenti tra Serie A e Serie B, sul terreno della Spal, i padroni di casa si sono imposti per ben 12 volte, 12 sono stati i pareggi e 3 le vittorie degli atalantini. Se si guarda, invece, il dato complessivo i precedenti sono 56: 18 vittorie per la Spal, 25 pareggi e 13 vittorie per l’Atalanta. Nei due incroci della passata Serie A, le due squadre pareggiarono entrambe le volte per 1-1: nella partita di andata, a Bergamo, segnarono Cristante e Rizzo, mentre in quella di ritorno i marcatori furono Cionek e De Roon.

Spal-Atalanta: l’arbitro del match

L’arbitro del match sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia: in Serie A ha diretto 56 incontri. Il fischietto ha già arbitrato in passato entrambe le formazioni: la Spal ha fatto registrare 3 sconfitte nella passata stagione contro Napoli, Milan e Torino; l’Atalanta, invece, con Mariani, ha all’attivo 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Ad assistere il direttore di gara saranno i guardalinee Gori e Tolfo, mentre come Var e Avar ci saranno rispettivamente Calvarese e Ranghetti. Il quarto uomo, invece, sarà Pillitteri.

Spal-Atalanta Streaming: dove vederla in tv

Spal-Atalanta sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 243), Sky Calcio 1 (canale 252 dello Sky Box, anche in HD) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.