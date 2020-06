Atalanta, Gomez: l’argentino tocca molti più palloni in difesa

Il Papu Gomez oscilla dalla posizione di trequartista esterno a quella di mediano dell’Atalanta. Tocchi molti più palloni in zone arretrate

Il Papu Gomez si è evoluto parecchio nel corso delle ultime stagioni dell’Atalanta. L’argentino non è più un trequartista esterno che si “limita” a ricevere defilato. Anzi, spesso è un centrocampista aggiunto, che agisce davanti alla difesa abbassandosi tra i due mediani.

Un esempio nella slide sopra. Gasperini sottolinea come la sua fluidità sia un’arma preziosa per la squadra. Spesso si abbassa in zone molto arretrate: basti pensare che in media effettua 8.14 tocchi ogni 90′ nella trequarti difensiva. Nel 2017-2018 arrivava appena a metà. Un dato che esprime la sua evoluzione tattica.