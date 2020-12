Atalanta, Gomez non convocato: l’Atalanta sta con Gasperini

La storia d’amore tra Gomez e l’Atalanta è ormai arrivata al capolinea: la non convocazione da parte di Gasperini è stata avallata dalla società

La storia d’amore tra Gaperini, Papu Gomez e l’Atalanta è arrivata al capolinea. L’ultimo atto è la mancata convocazione del numero 10 argentino per la gara contro la Roma: decisione presa da Gasperini in accordo con la società, come riporta La Gazzetta dello Sport.

L’Atalanta, dunque, non avrebbe tollerato gli ultimi atteggiamenti di Gomez e la cessione a gennaio sembra ormai inevitabile: le big del campionato sognano il colpo low cost per il mercato invernale.