Atalanta, il dg Marino: «Oggi una ripartenza non banale per tutta Bergamo»

Il direttore generale della Dea ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il Sassuolo: le sue parole

Umberto Marino direttore generale dell’Atalanta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima dell’inizio della gara tra i bergamaschi e il Sassuolo.

«Oggi non è una ripartenza banale, vale per tutta la città che ha vissuto tre mesi di guerra. Nessuno ha dimenticato le ambulanze e oggi deve essere un punto di partenza per la città dove l’Atalanta rappresenta qualcosa di unico che è dentro il DNA dei bergamaschi. Non è facile perché tutti abbiamo vissuto questi mesi con grande apprensione, c’era grande forza e voglia di ripartire perché questo fa parte della tigna dei bergamaschi».