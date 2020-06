Atalanta, il pressing è un’arma in più per gli uomini di Gasperini. Dea prima in serie A per i recuperi nella metà campo avversaria

Una squadra aggressiva, anche se già lo sapevamo. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini punterà tutto sulla forza in vista della ripresa, ma soprattutto del pressing.

Come si legge su La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, i nerazzurri sono primi in serie A per i recuperi nella metà campo avversaria: un dato davvero interessante che può essere sfruttato al rientro in campo. La mentalità, infatti, può fare la differenza.