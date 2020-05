Atalanta, Ilicic: lo sloveno conclude tanto anche con il piede destro

Ilicic è un grande generatore di gol per l’Atalanta. Si tratta del mancino che in Serie A tira di più con il piede debole

Con 15 reti e 5 assist, Ilicic è il giocatore dell’Atalanta che genera più gol. In carriera, lo sloveno non aveva mai visto la porta con questa facilità.

Un dato curioso: nonostante sia mancino, l’ex Fiorentina utilizza anche molto il destro per calciare in porta. Dei 75 tiri totali, ben 17 sono arrivati con il piede debole (2 gol di destro per lui). Una controtendenza rispetto ad altri mancini, che utilizzano quasi solo il sinistro per calciare.