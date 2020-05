Atalanta, Ilicic: lo sloveno è il re del dribbling

Ilicic riesce a creare superiorità numerica per l’Atalanta con grande facilità. Lo sloveno ha numeri impressionanti nel dribbling

L’Atalanta di Gasperini è una squadra con tante virtù. In zona di rifinitura, la genialità di Gomez e Ilicic consente alla Dea di rendersi pericolosa con tanta facilità quanto varietà nel modo di attaccare.

Lo sloveno ha però caratteristiche uniche in un fondamentale in particolare: ossia, il dribbling. Ne vince 3.3 ogni 90′, tra i dati più alti del campionato. Ilicic è quindi determinante nel creare superiorità numerica per l’Atalanta.