Atalanta, Kovalenko convocato ma va in tribuna: cosa è successo

Viktor Kovalenko, nuovo acquisto dell’Atalanta, è stato convocato per la gara contro il Torino: l’ucraino però non figura nemmeno in panchina

Viktor Kovalenko non scenderà in campo oggi contro il Torino. Il centrocampista ucraino, fiore all’occhiello del mercato invernale dell’Atalanta, non scenderà in campo contro i granata.

Kovalenko era stato convocato per la gara contro il Torino ma a causa di una gastroenterite non figura nemmeno in panchina. Momento complicato per Gasperini con tante assenze nei diversi reparti, soprattutto sulle fasce.