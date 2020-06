Atalanta: la Dea tira poco dalla distanza, ecco perché

L’Atalanta di Gasperini arriva con grande velocità nell’area rivale. Non ha bisogno di forzare il tiro da lontano

I numeri offensivi dell’Atalanta di Gasperini sono sbalorditivi da qualsiasi prospettiva li si guardino. Ben 70 gol fin qui, con in in più 20.1 tiri a partita. Nessuna squadra ne effettua di più.

Nonostante la Dea concluda tantissimo, è soltanto la settima formazione del campionato per tiri dalla distanza. Ciò vuol dire che l’Atalanta riesce a concludere con una facilità enorme dentro l’area di rigore, senza bisogno di forzare il tiro da lontano. Non a caso, 56 gol sono arrivati dentro l’area di rigore: nessuno ha fatto meglio in italia.