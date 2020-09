Atalanta Lammers, l’olandese nelle prossime ore sarà a Bergamo. A breve l’ufficialità del nuovo attaccante di Gasperini

Ore decisive per Sam Lammers. L’attaccante olandese – come riportato dal portale gianlucadimarzio.com – sarà a Bergamo nelle prossime ore per poter firmare l’accordo con i nerazzurri.

Ormai è praticamente fatta: il giocatore svolgerà le visite mediche, poi firmerà il contratto che lo legherà alla società orobica. Il PSV – che ieri ha diramato un comunicato in merito – incasserà 9 milioni di euro più i relativi bonus.