Atalanta Lecce, confermata la data per il recupero: si giocherà domani sera! Il retroscena sulla decisione - Calcio News 24

Atalanta Lecce, confermata la data per il recupero: si giocherà domani sera alle 20:45 nonostante le polemiche di ieri sera

Atalanta–Lecce si giocherà domani sera alle 20:45. Nonostante le polemiche della squadra pugliese dopo la scomparsa di Graziano Fiorita, c’è stato un ripensamento da parte del Lecce stesso nelle ultime ore.

Le motivazioni infatti sono legate al voler onorare la sua memoria dando tutto in campo per portare una vittoria importante alla squadra. Si prospetta per domani sera una grande battaglia sul campo.