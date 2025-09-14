Atalanta travolgente, Lecce battuto 4-1 al Gewiss Stadium. Ecco come è andata la partita di Serie A

L’Atalanta di Ivan Juric, tecnico croato noto per il suo calcio aggressivo e verticale, conquista la prima vittoria stagionale in Serie A superando nettamente il Lecce per 4-1 al Gewiss Stadium. Una prestazione convincente, che riporta alla mente il dominio mostrato dalla “Dea” nelle annate migliori.

Primo tempo equilibrato, decide Scalvini

La gara si sblocca al 28’ con il gol di Giorgio Scalvini, giovane difensore centrale classe 2003, che svetta di testa su corner battuto da Nicola Zalewski (esterno polacco di grande corsa e tecnica). Nonostante lo svantaggio, il Lecce resta compatto e chiude il primo tempo sotto di una sola rete, difendendo con ordine.

Ripresa a tinte nerazzurre

Nella seconda frazione l’Atalanta accelera e mette in ghiaccio il match. Protagonista assoluto Charles De Ketelaere, trequartista belga ex Milan, autore di una doppietta: prima con un destro preciso dal limite che batte Wladimiro Falcone, poi con un mancino chirurgico dopo un’azione personale per il momentaneo 4-0.

In mezzo alle due reti del belga, arriva il sigillo di Nicola Zalewski, che con un destro potente non lascia scampo al portiere salentino. L’esterno, già protagonista con l’assist iniziale, colpisce anche una traversa su punizione, confermando la sua giornata di grazia.

Il gol della bandiera e le occasioni mancate

Nel finale il Lecce trova la rete della bandiera grazie a N’Dri, attaccante ivoriano, autore di una prodezza “alla Robben”: partenza dalla destra, rientro sul sinistro e conclusione a giro all’incrocio dei pali, imprendibile per Marco Carnesecchi.

Da segnalare anche l’errore clamoroso sotto porta di Nikola Krstovic, ex di turno, che a pochi passi dalla rete non riesce a segnare. Lo stesso attaccante montenegrino vede poi annullarsi un gol per fuorigioco di Yunus Musah a inizio azione.

Tre punti pesanti per la Dea

Con questo 4-1, l’Atalanta ottiene tre punti fondamentali e ritrova fiducia. Juric può sorridere: la squadra ha mostrato intensità, qualità e concretezza, elementi che potrebbero rilanciarla nella corsa alle posizioni europee.