Atalanta, Lookman: «Era importante prendere i tre punti»

Lookman, attaccante dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Sassuolo. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Era importante prendere i tre punti, sono ancora più felice perché è il compleanno dell’Atalanta. Esterno o attaccante per me è molto simile e mi trovo bene. Non c’è nessun problema, faccio quello che mi chiede Gasperini. I gol? Sono importanti i miei compagni che mi danno il pallone».