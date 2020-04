Atalanta, Löw esalta Gosens: «Giocatore versatile, volevamo convocarlo»

Joachim Löw, selezionatore della nazionale tedesca, ha parlato di Robin Gosens ai microfoni di Kicker. Ecco le sue parole

Robin Gosens è stato ad un passo dalla convocazione in nazionale, come confermato dal ct tedesco Joachim Löw. Il selezionatore della Germania ha rilasciato un’intervista al quotidiano tedesco Kicker per poter parlare dell’esterno nerazzurro. Ecco le sue parole sul calciatore degli orobici:

«Stavamo pensando di convocarlo, ci sarebbe piaciuto conoscerlo. Lo chiameremo quando torneremo in campo. È un giocatore versatile con un dinamismo impressionante».