Numeri impressionanti per Gianluca Mancini: il difensore dell’Atalanta è a quota 3 gol, solo Ramos in Europa ha fatto meglio

Il momento vissuto da Gianluca Mancini, difensore dell’Atalanta, è assolutamente da incorniciare: il centrale di Gasperini, infatti, è arrivato a 3 gol consecutivi in Serie A dopo la rete realizzata all’Inter. Mancini è stato convocato anche in Nazionale dall’omonimo ct, visto il suo periodo di forma straordinario. A colpire non sono solo le ottime doti difensive, ma anche lo spiccato senso del gol che lo ha un reso goleador. In Europa solo Sergio Ramos, di professione difensore, ha fatto meglio di lui con 4 centri: a differenza dell’italiano, però, lo spagnolo ha siglato i suoi gol su rigore. Il classe ’96, infatti, ha sempre segnato le sue reti, grazie all’ottimo stacco di testa. I suoi numeri e le sue doti lo hanno già reso un pezzo pregiato del prossimo mercato.