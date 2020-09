Atalanta, maxi offerta dell’Al-Nassr per Gomez: il Papu ci pensa

Calciomercato Atalanta: l’Al-Nassr avrebbe bussato alla porta dei nerazzurri con una super offerta per Gomez

Alejandro Gomez è l’uomo simbolo della super Atalanta di Gian Piero Gasperini, ma adesso dovrà prendere una decisione importante. Sulla scrivania dei nerazzurri è infatti arrivata una maxi offerta araba per acquistare il Papu.

Come riporta il Corriere dello Sport, la cifra per il cartellino sarebbe di 15 milioni; mentre quella al calciatore sarebbe di 5 milioni a stagione per tre anni. Cifre elevatissime, con l’Atalanta che avrebbe passato la palla a Gomez. L’argentino ci starebbe pensando ma, memore dell’esperienza negativa all’estero al Metalist in Ucraina, potrebbe decidere di non lasciare la Serie A.