Atalanta, Muriel: il colombiano è letale nel tiro dalla distanza

Da quando è all’Atalanta, Muriel ha una media gol incredibile. Inoltre, è letale anche quando conclude dalla distanza

L’acquisto di Muriel è stato vitale per l’Atalanta. Soprattutto considerando che Gasperini non ha avuto a disposizione Duvan Zapata per un prolungato periodo in autunno. L’ex Fiorentina ha una media gol incredibile, con 13 centri in Serie in appena 974′.

Tra le molte qualità in cui spicca, c’è il tiro da fuori. Muriel ha segnato ben 3 gol da fuori area, uno dei dati più elevati della Serie A. Nessuna prima punta ha realizzato più reti con tiri da lontano. Insomma, Muriel sa vedere bene la porta in tanti modi.