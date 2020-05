Atalanta: nessuna squadra segna di più da fuori area

L’Atalanta di Gasperini è la squadra che in Italia segna di più con tiri da fuori area. Ben 13 gol sono arrivati da lontano

L’Atalanta di Gasperini è una vera e propria macchina da gol, in testa sia per reti segnate che per occasioni. La Dea arriva nell’area avversaria in modo pulito, anche perché attacca con tanti uomini accettando la parità numerica dietro.

Nonostante ciò, è anche la squadra con più gol segnati da fuori area: ben 13. In testa, ci sono Gomez, Muriel e Malinovskyi, con 3 reti a testa. Ciò vuol dire che la Dea possiede diversi specialisti che sanno rendersi pericolosi da lontano.