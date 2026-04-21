Atalanta, Palladino non ha dubbi: «Sarà la partita più importante della stagione. Vogliamo la finale per Bergamo»

Atalanta, parla Palladino: «Sarà la partita più importante della stagione. Vogliamo la finale per Bergamo». Le parole

Raffaele Palladino ha presentato la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio con un messaggio chiaro: “Vogliamo la finale per Bergamo”. Al New Balance Stadium si ripartirà dal 2‑2 dell’andata, firmato da Dele‑Bashiru e Dia per i biancocelesti e da Pasalic e Musah per i nerazzurri, in una sfida che si preannuncia equilibrata e decisiva. Il tecnico, consapevole dell’importanza del momento, ha definito l’appuntamento come “la partita più importante della stagione”, caricando l’ambiente in vista del fischio d’inizio delle 21 di mercoledì 22 aprile 2026. Di seguito tutte le sue dichiarazioni in conferenza stampa

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STATO DI FORMA – «Sono contento delle prestazioni fatte contro Juventus e Roma, sabato abbiamo retto anche la fisicità dei giallorossi. L’aspetto che più mi interessa però è quello mentale. Abbiamo cercato di lavorare per mettere nelle migliori condizioni i nostri giocatori. Un mese e mezzo fa eravamo in uno stato di forma diverso da oggi ma ciò non deve essere una scusa. Conterà la mentalità con cui affronteremo la partita. Lazio? Dovremmo essere concentrati, la Lazio ha battuto il Napoli, è una squadra forte. Sono partite che si analizzano nei dettagli e nei particolari, bisognerà fare attenzione in entrambe le fasi».

SENSAZIONI PARTITA – «Prima che arrivassi a Bergamo mi avevano già parlato dell’affetto dei bergamaschi. Anche io mi sento atalantino, raggiungere la finale vuol dire dare qualcosa a loro e alla città. Per domani sono positivo e ho trasmesso positività anche ai ragazzi. Domenica mi sono emozionato, le partite bisogna prepararle bene e stare insieme ai ragazzi: mi aspetto una risposta importante. Penso che questa è tra le partite più importanti della mia carriera».