L’intervista del difensore dell’Atalanta, Josè Palomino, prima della sfida di campionato contro la Fiorentina

L’Atalanta tra poco sfiderà in trasferta la Fiorentina per cercare di raddrizzare l’andamento stagionale che non è fino ad ora molto positivo. Prima del match ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale della società bergamasca il difensore Josè Palomino. Il giocatore ha iniziato parlando della sua buona prestazione contro il Torino: «Mi fa piacere, a poco a poco sto raggiungendo il livello che vorrei e che posso offrire alla squadra. Contro il Torino abbiamo fatto una buona gara, alzando il livello sia dei singoli che della squadra. Dopo le sconfitte contro Cagliari e Spal, secondo me, ora si sta vedendo una squadra che sta cominciando a migliorare. Dobbiamo continuare così, migliorando partita dopo partita».

Sui prossimi avversari Palomino ha ammesso: «La Fiorentina sta facendo bene, è una squadra che corre molto. Ci ricordiamo degli scontri contro i Viola della scorsa stagione, partite molto fisiche, difficili. Ma noi abbiamo ritrovato fiducia. L’idea è quella di cercare di migliorare e crescere sempre». Infine il calciatore argentino ha dichiarato: «Da quando sono qui, ho affrontato praticamente tutte le società, fattore importante, perché mi permette di conoscere gli altri giocatori, le caratteristiche degli avversari. Il mio obiettivo è di lavorare per alzare il livello dell’anno scorso. Capitano contro la Roma? Non me l’aspettavo, ma è stata una grande soddisfazione. Era dai tempi della Primavera al San Lorenzo che non indossavo la fascia da capitano».