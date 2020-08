Atalanta, Palomino nel mirino del Betis

Calciomercato Atalanta: il difensore argentino sarebbe finito nel mirino del Betis

José Luis Palomino piace in Spagna e potrebbe lasciare l’Atalanta per trasferirsi in Liga. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, sulle tracce del difensore argentino ci sarebbe il Betis a caccia di difensori per migliorare il reparto arretrato.

L’atalantino è uno dei profili sondati ma, prima di operare sul mercato in entrata, il club andaluso dovrà necessariamente effettuare delle operazione in uscita: vendere per comprare.