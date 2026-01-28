Connect with us

Hanno Detto

Atalanta, Percassi annuncia: «L’arrivo di Raspadori non presupponeva l’addio di Lookman. Sulemana via? Valuteremo se…»

Published

48 minuti ago

on

By

Percassi

Atalanta, l’amministratore delegato Luca Percassi risponde così su alcuni temi legati al mercato dei bergamaschi, in ottica uscite

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Union SG Atalanta, l’amministratore delegato della Dea, Luca Percassi, ha presentato così il match dell’8° turno della League Phase della Champions League.

PROSSIME 3 SFIDE CHIAVE – «Son tutte partite importanti, ma dobbiamo pensare a stasera. Sarà sicuramente molto complicata, speriamo di fare bene».

SE ESCLUDO L’ADDIO DI LOOKMAN? – «L’arrivo di Raspadori è stata un’opportunità di mercato che non presupponeva l’addio di Lookman. Contenti che Giacomo ci abbia scelti, è un giocatore importante e altrettanto lo è Lookman».

ALTRE USCITE? SULEMANA? – «Inevitabilmente, essendo una rosa lunga, qualche giocatore ha avuto meno spazio. Dopo questa partita parleremo col diretto D’Amico e col mister, faremo delle valutazioni in base a delle offerte interessanti. Valuteremo ma con grande calma».

Quote promo Champions 1

PROMO CHAMPIONS LEAGUE
Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.
Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€
Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato3 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

andrea bargione juve napoli andrea bargione juve napoli
Juventus News2 giorni ago

Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti uomo simbolo della rinascita: dopo le critiche in Nazionale arriva la risposta sul campo Il cammino della...
Change privacy settings
×