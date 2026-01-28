Atalanta, Percassi annuncia: «L’arrivo di Raspadori non presupponeva l’addio di Lookman. Sulemana via? Valuteremo se…»

Atalanta, l’amministratore delegato Luca Percassi risponde così su alcuni temi legati al mercato dei bergamaschi, in ottica uscite

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Union SG Atalanta, l’amministratore delegato della Dea, Luca Percassi, ha presentato così il match dell’8° turno della League Phase della Champions League.

PROSSIME 3 SFIDE CHIAVE – «Son tutte partite importanti, ma dobbiamo pensare a stasera. Sarà sicuramente molto complicata, speriamo di fare bene».

SE ESCLUDO L’ADDIO DI LOOKMAN? – «L’arrivo di Raspadori è stata un’opportunità di mercato che non presupponeva l’addio di Lookman. Contenti che Giacomo ci abbia scelti, è un giocatore importante e altrettanto lo è Lookman».

ALTRE USCITE? SULEMANA? – «Inevitabilmente, essendo una rosa lunga, qualche giocatore ha avuto meno spazio. Dopo questa partita parleremo col diretto D’Amico e col mister, faremo delle valutazioni in base a delle offerte interessanti. Valuteremo ma con grande calma».

PROMO CHAMPIONS LEAGUE

Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.

Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€

Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet